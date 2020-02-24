أنواع الكمامات والفرق بينها ونسبة حمايتها
أنواع الكمامات والفرق بينها ونسبة حمايتها
المستقلة/ تظهر الصورة في الاسفل ، وضع اشخاص لـ “كمامة”، وكما يبدو واضحاً في الصورة، لا تغطي الكمامة وجنتي الفتاة بالكامل، بل، هي عملياً تتنفس من خلال الجوانب غير المعزولة عن محيطها.
معلومات عن هذه الكمامة:
– تستخدم لتغطية أنف الجرّاح وفمه من تناثر دماء المريض خلال قيام إجراء جراحة.
– لا تحمي من يضعها من الجزيئات المحمولة بالهواء، ولا تفلتر سعال أو عطسة مصاب قريب منها.
– غير حائزة معايير السلامة العالمية (NIOSH وEN).
– فضفاضة وبالكاد تغطي الأنف والفم.
يستخدم الاتحاد الأوروبي معيار “FFP” اختصاراً لـ”Filtering Face Piece” وتأتي بثلاث درجات 1,2,3 بحسب نسبة قدرة القناع على فلترة الهواء، فيما يعتمد المعيار الأميركي الذي تديره NIOSH (جزء من مركز السيطرة على الأمراض “CDC”) على الـ”Respirator” نوع N95 وهي الأكثر شيوعاً.
معلومات عن الـ”Respirator”:
-أقنعة ضيقة مصمّمة لختم الوجه وعزله كلياً عن الخارج.
-تحمي من يستخدمها عن طريق فلترة الهواء الذي يتنفسه بحسب الدرجة التي صنعت من أجلها (النسب في الفقرة المقبلة).
-موجوة بأشكال ثلاثة: يمكن رميها بعد الاستعمال، نصف وجه والوجه بالكامل.
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