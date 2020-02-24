أنواع الكمامات والفرق بينها ونسبة حمايتها

المستقلة/ تظهر الصورة في الاسفل ، وضع اشخاص لـ “كمامة”، وكما يبدو واضحاً في الصورة، لا تغطي الكمامة وجنتي الفتاة بالكامل، بل، هي عملياً تتنفس من خلال الجوانب غير المعزولة عن محيطها.

معلومات عن هذه الكمامة:

– تستخدم لتغطية أنف الجرّاح وفمه من تناثر دماء المريض خلال قيام إجراء جراحة.

– لا تحمي من يضعها من الجزيئات المحمولة بالهواء، ولا تفلتر سعال أو عطسة مصاب قريب منها.

– غير حائزة معايير السلامة العالمية (NIOSH وEN).

– فضفاضة وبالكاد تغطي الأنف والفم.

في هذه الصورة، تضع الفتاة كمامة من نوع آخر، تسمى “Respirator” (“الكمامة المنفسة”).