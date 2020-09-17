أنقرة توقف 16 عراقياً على صلة بتنظيم داعش وتبحث عن 3 مشتبهين

أنقرة توقف 16 عراقياً على صلة بتنظيم داعش وتبحث عن 3 مشتبهين

المستقلة/- أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة 16 من أصل 19 مشتبهاً عراقياً بتهمة التواصل مع تنظيم داعش.

جاء ذلك في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، اليوم الخميس، وفقاً لموقع الأناضول التركي.

وتواصل قوات الأمن التركية عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين.

وكانت فرق مكافحة الارهاب في سامسون التركية، نفذت يوم الثلاثاء، عملية أمنية، ألقت خلالها القبض على 6 عراقيين بعد مداهمة منطقتي “إلكاديم” و”أطاكوم”.

وتم اعتقال العراقيين الستة بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، حيث وضبطت السلطات معهم العديد من المعدات الالكترونية وأوراق ثبوتية عدة.

وقامت الفرق المختصة بنقل المتهمين إلى المستشفى لاجراء الفحوص الطبية لهم، ليتم تحويلهم فيما بعد إلى المحكمة لاصدار الحكم النهائي بحقهم.

يشار إلى أن مديرية النفوس العامة التابعة لوزارة الداخلية التركية أصدرت، مؤخراً بياناً أعلنت من خلاله عن تدابير جديدة سيتم اتباعها في 14 ولاية تركية.

وأعلنت السلطات التركية، في وقت سابق إلقاء القبض على ما يسمى “أمير داعش في تركيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات مسلحة في تركيا في السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير للتنظيم في تركيا، ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليلياً في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.(النهاية)