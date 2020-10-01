أنقاذ حياة جنين لام مصابة بفيروس الكورونا في ميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تمكن فريق طبي من اجراء عملية جراحية لام مصابة بفيروس كورونا في ميسان

وقالت الدائرة في بيان اصدرته ان فريقا طبيا برئاسة د. تهاني عبد الزهرة، و الدكتورة وسن محمد سعيد تمكن من إجراء عملية جراحية ناجحة في مركز كوفيد ١٩ لام مصابة بفيروس الكورونا،مشيرا الى انه تم إنقاذ الام والجنين وهي طفلة (انثى).

ولفت الى نقل الطفلة الى شعبة الخدج في مستشفى الصدر، والمريضة الى وحدة العناية .

و اوضح البيان ان المريضة حامل في بداية الشهر ٨ تعاني من فايروس كورونا حالة جدا شديدة وراقدة في وحدة العناية المركزة على جهاز الانعاش الرئوي الفنتليتر . وتم نقلها الى صالة العمليات بعد تعفيرها وتحضيرها.