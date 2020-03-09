أنغام ترفع دعوى خلع ضد زوجها

المستقلة /بدأت الفنانة المصرية أنغام، في إجراءات الحصول على حريتها من زوجها الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وذلك بعد الأزمة التي اندلعت بينهما مؤخرا، واشتعلت شرارتها بمعايدة الأخير لزوجته الأولى ياسمين عيسى وإعلانه إعادتها إلى عصمته رسميا.

وكشف مصدر مقرب من أنغام، أن الفنانة تصر على الانفصال عن أحمد إبراهيم دون رجعة، موضحا أنها طلبت منه الطلاق ولكنه رفض على أمل تهدئة الأمور بينهما.

وأشار المصدر إلى أن أنغام رفعت دعوى خلع على زوجها أحمد إبراهيم من باب الضغط عليه للحصول على الطلاق منه، منوها إلى أن أنغام لا تمانع في الطلاق الودي وبشكل يحفظ علاقة الود والاحترام بين الثنائي لكنها اضطرت لذلك بسبب رفض زوجها للطلاق.

وشدد على أن هناك وسيطا بين أحمد إبراهيم وأنغام لإنهاء الأمر وديا وعدم الوصول لساحات المحاكم، مبينا أنه لمس من زوج أنغام مرونة في إنهاء الأمر وديا مع وضع شروط تمنع عنه أية خسائر.

وكان مصدر مقرب من أحمد إبراهيم قد بين بعضا من تفاصيل الأزمة بين أحمد وأنغام، حيث دخلت الأخيرة في مشادة كلامية مع أحمد إبراهيم كونها قبلت الزواج منه رغم إعادته لزوجته الأولى، لافتا إلى أن هذا حدث بعدما رفض أحمد إبراهيم بشكل قاطع التعامل مع “عمر” نجل أنغام بعد مشادة وقعت بينهما مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن أحمد إبراهيم قال وقتها إن الحديث عن زوجته وأولاده خط أحمر وهو ما زاد من الخلاف بينهما، منوها إلى أن أحمد إبراهيم لا يعيش مع أنغام حاليا، ولكن لم يتم حسم انفصالهما رسميا، مشيرا إلى أن أنغام هي من طلبت الانفصال ولكنه تركها في فترة “هدنة” لربما تستقر الأمور.

وكانت أنغام قد تجاهلت معايدة أحمد إبراهيم لزوجته الأولى ونشرت مقطع فيديو من أغنيتها “نص الدنيا” والتي تقول فيها إنها نصف الدنيا وإنها ليست صفرا على الشمال وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة أيضا.