أنعقاد ملتقى العراقيين الحميم في براغ

(المستقلة)/سهيل نادر حسن /.. بعد ثلاثة ايام من الفعاليات المتنوعة، وتحت ظلال المحبة والفرح، أختتم في براغ، الملتقى الاول للخريجات والخريجين العراقيين، القدامى، في المعاهد التشيكية، والسلوفاكية، وذلك في أمسية ثقافية اجتماعية بأحدى قاعات مركز العاصمة.

وفي القسم الخطابي من الحفل، تحدث عميد السلك الدبلوماسي العربي- سفير دولة الكويت: ايمن العدساني، والقائم باعمال السفارة العراقية: ايلاف هادي( والذي نقل ايضا رسالة تحية من السفير احسان العوادي، وأعتذاره عن الحضور لكونه في بغداد بمهمة رسمية).

كما القيت كلمات ممثلي: مجلس محافظة براغ، والجمعية التشيكية العربية، ورئيس المنتدى العراقي، المنظم للفعالية، موفق فتوحي.

وتوقفت الكلمات عند بعض حال العلاقات العراقية التشيكية، وشؤون راهنة، وكذلك التأكيد على اهمية مثل هذه الفعاليات الانسانية . كما شمل برنامج الحفل الذي اشرف على ادارته، خالد العلي، فقرات ثقافية وفنية، ومنها مقاطع من قصائد الجواهري في براغ وعنها، ووقفة عند فيلم (73 درجة) الذي اخرجه وانتجه في العاصمة التشيكية: الفنان باز البازي. اضافة الى غناء وموسيقى لثلاث فرق: عربية وتشيكية وكوبية.. وقد توسطت فقرات الحفل مأدبة عشاء اقامتها سفارة العراق على شرف المشاركين والضيوف.

ووفق متابعين فقد كان من بين فعاليات الملتقى: حفل استقبال من مجلس محافظة براغ، ابتدأ بكلمات: الهيئة المكلفة بتنظيم الفعالية، قدمها، علاء صبيح، وممثليّ مجلس المحافظة، والسفارة العراقية، ثم كلمة الخريجين قدمها باسمهم مفيد الجزائري. وتبع ذلك جولة في المباني والمقرات التاريخية وسط العاصمة، والتي تعود لعشرات قرون خلت ..

كما كان من بين فعاليات الملتقى ايضا زيارة اطلاع وتعارف لمركز الجواهري براغ، شارك فيها جمع كبير من الضيوف القادمين من الخارج، حيث استمعوا هناك من رواء الجصاني، لبعض مما يتعلق بنشاطات المركز، وظروف عمله. كما وزعت خلال الزيارة بعض الهدايا التذكارية، والاصدارات والصور التاريخية للشاعر الخالد .

وكان المنتدى العراقي قد اصدر بالمناسبة، عددا خاصاً من نشرته الدورية، ضمت باقة من الذكريات، والاستذكارات، وابرزها توثيق باسماء شهداء الحركة الوطنية من طلبة تشيكيا وسلوفاكيا، الذين سَموا خلال مشاركاتهم في مقارعة النظام الارهابي حتى عام 2003 .. كما ضم العدد خلاصة عن اهداف الملتقى الانسانية، وشكراً لسفارة العراق عن مساهمتها بدعم الفعالية، واسماء رؤساء المنتدى العراقي، وجمعية الطلبة العراقيين، في السنوات والعقود السابقة..

وبحسب المتابعين ايضا فان من ابرز فعاليات هذا الملتقى الوطني: جلسة استذكار لابرز الوجوه والشخصيات العراقية التي اقامت وأبدعت في براغ، مترافقة مع معرض صور تاريخية ( وثمة تغطية صحفية لاحقة عنها) .

*** لقـطـــات

– شملت لقاءات الفعالية، مشاركة حميمة ايضا من (عراقيي تشيكيا) المقيمين والعاملين في براغ، وغيرها.

– تشكلت، وقبل موعد الفعالية باربعة اشهر، لجنة تحضير لها، برئاسة نائب رئيس المنتدى، علاء صبيح، وعضوية: خالد العلي، رواء الجصاني، عبد الحميد برتو.. ونوري مصطفى .

– تطوعت نخبة من اعضاء المنتدى واصدقائه، للمساعدة في بعض الشؤون اللوجستية والتنظيمية ذات الصلة، ومن بينهم: عواطف جبو، فؤاد الجلبي، نجاح الكعبي، زيدان محسن، يعقوب العلي، رينه المطلك ..

– تحمل المشاركون القادمين من الخارج، والذين قارب عددهم الستين، تكاليف اقامتهم، وسفرهم، وبعضهم جاء من العراق، والولايات المتحدة، كما ومن عدد من البلدان الاوربية الاخرى . وكان مع عدد من المشاركين والضيوف افراد من عوائلهم، وكذلك بعض الاحفاد .

– تم التداول خلال فعاليات الملتقى ببعض الافكار عن اهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الانسانية البعيدة عن السياسة، بشكل دوري، ووفق الظروف والامكانيت المناسبة .

– تطوعت مؤسسة بابيلون للاعلام، في براغ، بتقديم بعض المساعدات الطباعية واللوجستية وغيرها، على طريق دعم هذه الفعالية المتميزة .