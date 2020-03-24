أنشاء خلية الدعم اللوجستي والغذائي للعوائل الفقيرة في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، عن انشاء خلية الدعم اللوجستي الغذائي والذي سيكون مقرها في غرفة تجارة كربلاء ، الهدف مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في المحافظة لمواجهة ازمة فايروس كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهدف من أنشاء الخلية جاء لتنظيم العمل وعدم تكرار التوزيع في منطقة معينة ، وكذلك ليستفيد عدد اكبر من العوائل الفقيرة والمتعففة بالمساعدات التي يتبرع بها التجار واصحاب الفنادق والعوائل الميسورة “.

واضاف إن “آلية التوزيع ستكون عن طريق المساهمين او تحديد مكان التوزيع وهناك عجرت قمنا بتوفيرها لخلية الدعم الغذائي وبدون حدوث اي تجمعات تخل بحظر التجوال “.

الى ذلك قال رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، شكلت غرفة تجارة كربلاء خلية الدعم اللوجستي الغذائي لمساعدة واعانة العوائل الفقيرة والمتعففة المنتشرة في جميع مناطق المحافظة، بالتعاون مع التجار واصحاب المطاعم ، وبالتنسيق مع خلية الازمة المركزية في محافظة كربلاء “.

وأضاف الانباري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغرفة قامت أمس الاثنين ، بتوزيع ( 1000 ) سلة غذائية على المحتاجين في مختلف احياء ومناطق المحافظة “،

منوها الى وجود” تبرعات كثيرة في الايام القادمة سترد الى خلية الدعم اللوجستي لتوزيعها تباعا من قبل التجار واصحاب الفنادق والمطاعم والعوائل الميسورة “.