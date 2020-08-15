أندية كربلاء : مسودة النظام الداخلي لاتحاد القدم مجحفة وظالمة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد ممثلو اندية كربلاء الرياضية ، إن “الصيغة الحالية لمسودة النظام الداخلي المرسلة من الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم للاتحاد الفرعي في المحافظة هي صيغة مجحفة وظالمة” .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “الاندية الرياضية في كربلاء ، اتفقت في اجتماع عقدته في نادي الجماهير الرياضي ،أن الصيغة الحالية لدوري الدرجة الاولى وتوقيتاتها، هي صيغة مجحفة وظالمة لبعض الاندية “.

وأضاف إن المجتمعين طالبوا لجنة المسابقات بأن تنظر “لأندية كربلاء نظرة خاصة، لأنها تخوض مبارياتها أثناء الزيارات التي تصادف في محرم الحرام ” .