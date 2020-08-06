أندية انكليزية تتهافت على ضم النجم الجزائري سعيد بن رحمة

المستقلة .. جذب أحد النجوم الجزائريين البارزين اهتمام المدير الفني لتوتنهام، جوزيه مورينيو، بعد توهجه في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن عدة أندية في البريميرليج تتهافت على ضم النجم الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت ميرور إن نادي توتنهام مستعد لدخول سباق التعاقد مع بن رحمة، مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، في ظل رغبة فريقه في بيعه إلى جانب ثنائي الخط الأمامي، بريان مبيومو، وأولي واتكينز.

وتابعت الصحيفة، بأن النادي الإنجليزي سيواجه منافسة شرسة، مع وست هام، الذي يريد ضم اللاعب، إلا أنه يحتاج إلى بيع بعض اللاعبين حتى يتمكن من حسم الصفقة.

وأوضحت أن وست هام يعطي الأولوية لتعزيز خط دفاعه، مما يمنح توتنهام الأفضلية في حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برينتفورد، قد يوافق على تخفيض مطالبه المالية، بعد أن كان مصرا على الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتواجد بن رحمة (24 عامًا)، ضمن قائمة المطلوبين لدى العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على غرار تشيلسي، وآرسنال، وليدز، وأستون فيلا.