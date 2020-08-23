“أندرويد” يمكنه إخطار المستخدمين عند تسريب كلمات المرور

يمكن لمستخدمي “أندرويد” الاستفادة من ميزة أمان جديدة وبسيطة، ستوفر عليهم الكثير من المتاعب والاختراقات.

وفي العام الماضي، أعلنت غوغل عن عدد من ميزات الخصوصية الجديدة لتطبيقات خرائط غوغل و”يوتيوب” و”غوغل كروم”، ذات الشعبية الكبيرة.

ومن بين هذه الأدوات الجديدة، تبين أن ميزة فحص كلمة المرور متوفرة ضمن تطبيق “كروم”، حيث تخطر المستخدمين تلقائيا عند اختراق كلمة المرور التي أدخلوها للتو.

وكما ورد في منشور Techdows، يضيف التحديث الأخير لـ “غوغل كروم” Canary ميزة “التحقق من كلمة المرور المجمعة” الجديدة.

وبمجرد تمكين ذلك، سيرى مالكو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام “أندرويد”، خيارا جديدا داخل إعدادات متصفح الويب بعنوان “التحقق من كلمات المرور”. وعند تفعيله، يجري فحص جميع كلمات المرور المخزنة في Chrome Password Manager لنظام “أندرويد”، ويجري تنبيه المستخدمين إذا تعرضت عمليات تسجيل دخول للاختراق.

وستتمكن من معرفة بالضبط عدد كلمات المرور التي اختُرقت من خلال خرق البيانات، لتعرف الكلمات التي تحتاج إلى تغييرها للحفاظ على أمان حساباتك.

وسيقوم Chrome Canary أيضا بإخطار المستخدمين عند تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور مخترقة.

ويعد Chrome Canary الإصدار التجريبي لمتصفح غوغل، لذا لم تشق ميزة الأمان الجديدة طريقها بعد إلى الإصدار الرئيسي من تطبيق “أندرويد”، حتى الآن.

ومع ذلك، نأمل ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يكتمل اختبار هذه الميزة المفيدة للغاية، وتصل إلى الإصدار الرئيسي من “كروم” لنظام “أندرويد”.

وإذا كنت ترغب في تجربة ميزة الأمان الجديدة هذه، فيمكنك تنزيل أحدث إصدار من Chrome Canary من متجر “غوغل بلاي”.

وبمجرد تثبيت التطبيق، انتقل إلى chrome: // flags ثم ابحث عن علامة “التحقق من كلمة المرور المجمعة”. وقم بتفعيلها، ثم أعد تشغيل المتصفح وسترى خيار “التحقق من كلمة المرور” الجديد المتاح ضمن إعداد كلمات المرور. وانقر فوق هذا الخيار لفحص كلمات المرور المحفوظة، لمعرفة ما إذا تم اختراق أي منها.