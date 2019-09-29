أنجلينا جولي بشعر اشقر في فيلمها الجديد

(المستقلة).. كشفت أنجلينا جولي في تموز/يوليو الماضي في مؤتمر سان دييغو كوميك كون San Diego Comic-Con أنها ستلعب دور البطولة في فيلم جديد من سلسلة أفلام الأبطال الخارقين Marvel بعنوان The Eternals .

وبعد ذلك بمدة ثلاثة أشهر لم يبدأ تصوير الفيلم فحسب بل تم تسريب بعض الصور التي أعطتنا فكرة ونظرة خاطفة على شخصية أنجلينا جولي فيه والتي تصادف أن تكون فتاة شقراء بشعر بلاتيني.

تحولت خصلات شعر الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إلى اللون الأشقر لتتناسب مع شخصيتها في الفيلم ’ثينا‘ وهي فتاة شقراء في الكوميديا.

تم تصوير مشاهد الفيلم في إنكلترا حيث ظهرت جولي في شخصية ترتدي فستانًا أبيض وشعر أشقر أبيض طويل. يتكهن المشجعون بأن شخصيتها تتمتع بقوة خارقة تتجسد في نشر الرماد.

يروي الفيلم المرتقب من سلسلة الأبطال الخارقين قصة كتاب هزلي يحمل الاسم نفسه للمؤلفة جاك كيربي وأكدت ستديوهات مارفيل Marvel مشاركة نجوم آخرين إلى جانب أنجيلينا جولي منهم سلمى حايك وريتشارد مادن وبرايان تايري هنري وكوميل نانجاني ولورين ريدلوف ودون لي.