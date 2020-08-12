أنتِ سنية أم شيعية؟ أمل حجازي ترد لأول مرة

(المستقلة)… ردت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على التساؤل الخاص بطائفتها الدينية، وهل هي سنيّة أم شيعيّة.

وقالت أمل حجازي عبر حسابها بموقع (تويتر): “يسألونني أنتِ سنيّة أم شيعيّة.. أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم.. إن كان سنيّاً فأنا سنيّة، وإذا كان شيعيّاً فأنا شيعيّة، الإجابة لكم”.

وأضافت: “الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم.. الذي يرشدنا للحق.. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية”.

جاء حديث أمل حجازي بعد ساعات من مهاجمتها الطائفية في لبنان، قائلة: “بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون، لإن أنتووعم تنتخبوا، بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الأسماء يلي فيها”.

وقالت أمل حجازي: “يمكن يكون مكتوب اسم إبليس بالورقة، آخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا، الأسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتوا”.