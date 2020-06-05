أنباء غير سارة لعشاق ميسي

أنباء غير سارة لمشجعي برشلونة بشكل خاص، ومحبي الكرة بشكل عام، عقب ورود تقارير تفيد بإصابة ليونيل ميسي.

شعر ميسي بآلام عقب نهاية التدريبات يوم الثلاثاء الماضي وخضع لإشعة رنين مغناطيسي لتقييم الوضع.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، يعاني ميسي من كسر صغير قد يتسبب في غيابه عن مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ويعمل الطاقم الطبي في برشلونة على استعادة خدمات القائد الأرجنتيني قبل 10 أيام من مواجهة مايوركا في الليغا.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإسباني يوم 11 من الشهر الجاري، عقب توقف دام لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتبقى لبرشلونة 11 مباراة في الدوري، من المقرر أن تقام في غضون 5 أسابيع.

يذكر أن ليونيل ميسي خاض 31 لقاء هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل 24 هدفا وصنع 16.