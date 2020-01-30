أنباء عن “تهديد” دولي لـ برهم صالح لاختيار “الكاظمي” لرئاسة الحكومة

المستقلة / يستمر في العراق غموض بشأن هوية رئيس الوزراء المكلف المقبل، خلفا لعادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته نهاية العام الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة، وسط أنباء عن تلويح الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي، بالمهمة.

“مصدر سياسي” رصدت تصريحه المستقلة قال أن “رئيس الجمهورية برهم صالح سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة المقبلة، في حال لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق نهائي“.

وأضاف المصدر ذاته أن “الكاظمي مدعوم من أغلب الكتل السياسية”، مشيرا إلى “تراجع فرص المرشحين الآخرين، وهما علي شكري ومحمد توفيق علاوي في الساعات الماضية”.

لكن مصادر مختلفة أكدت سابقا رفض القوى المحسوبة على إيران تسمية الكاظمي للمنصب، وتعتبره “أمريكيا”.

وأفادت المصادر بأن الولايات المتحدة وبريطانيا أبلغتا كتلا سياسية، بشكل مباشر وصريح، برغبتهما في تسمية الكاظمي، وتمارسان ضغوطا على “صالح” بهذا الشأن.

وكان الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري، محمد صالح العراقي، قد أورد اسم مصطفى الكاظمي على رأس قائمة ثلاثة مرشحين اقترحهم في منشور على “فيسبوك”، على اعتبار أنهم مطلوبون شعبيا، مع محاولته النأي عن الميل لهم.