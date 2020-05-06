أنباء عن القبض على الإعلامي صالح الجسمي

نقل موقع “البوابة الخليجي” عن مصادره، أنباءً عن إلقاء القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي.

جاء ذلك بعد استنجاد الممثلة المغربية مريم حسين بُحكام الإمارات، عبر مقطع نشرته على سناب شات ثم حذفته، ظهرت خلالها تبكي وتقول: “صالح الجسمي حلّ عنّي .. خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت”.

وبعد أنباء القبض عليه، نشرت مريم عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي بانستجرام، تعليقًا كتبت فيه: “الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات”.

كانت الأزمة قد اشتعلت بين مريم حسيـن والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور لها وهي ترقص مع فنان عالمي، وعلق عليه: “مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”.