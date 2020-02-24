أنباء عن اعتقال الإعلامي داوود الشريان

المستقلة /أفاد حساب “معتقلي الرأي”، بورود أنباء عن اعتقال الإعلامي السعودي داوود الشريان، بعد اختفائه منذ مطلع شباط/فبراير الجاري.

ولفت الحساب في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إلى أن الشريان، أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في أيلول/سبتمبر 2019.

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وكانت صحيفة المرصد السعودية، قالت عام 2019، إن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، أعفى الشريان من منصبه برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقلت عن مصادرها في حينه، تأكيد إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلا منه، والذي شغل منصب مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.

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