أنباء عن اعتقال الإعلامي داوود الشريان

المستقلة /أفاد حساب “معتقلي الرأي”، بورود أنباء عن اعتقال الإعلامي السعودي داوود الشريان، بعد اختفائه منذ مطلع شباط/فبراير الجاري.

ولفت الحساب في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إلى أن الشريان، أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في أيلول/سبتمبر 2019.

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أنباء عن اعتقال الإعلامي #داود_الشريان وذلك بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري.

يُشار أن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر 2019. pic.twitter.com/VhWFf6icWM — معتقلي الرأي (@m3takl) February 24, 2020

وكانت صحيفة المرصد السعودية، قالت عام 2019، إن وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، أعفى الشريان من منصبه برئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقلت عن مصادرها في حينه، تأكيد إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلا منه، والذي شغل منصب مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.