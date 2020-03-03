إصابة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفايروس كورونا

FILE - In this March 10, 2019, file photo, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif attends a press conference with his Iraqi counterpart Mohamed Alhakim at the Ministry of Foreign Affairs building in Baghdad, Iraq. Zarif for the first time suggested his country's ballistic missile program could be on the table for negotiations with the U.S. - if America stops selling arms to its Gulf allies in the Mideast, Monday night, July 15, 2019. (© Hadi Mizban?AP Images)

المستقلة/ كشف موقع “انتخاب” الإيراني عن إصابة مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت قناة “روسيا اليوم” أفادت بوفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا لوكالة “مهر” الإيرانية، كانت والدة محمدي توفيت، في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت في وقت سابق، عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

وقررت سلطات تبريز غلق محال تصفيف الشعر للرجال والنساء من أجل الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا.

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