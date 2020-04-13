أم شاؤول.. حياة الفهد يهودية في رمضان

المستقلة /تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برومو مسلسل “أم هارون”، والذي كشف الدور الغريب الي تؤديه الممثلة الكويتية حياة الفهد في المسلسل.

حيث ستؤدي الفهد دور امرأة يهودية تُدعى “أم شاؤول”، لكن مجلة “فوشيا” ذكرت أن الفنانة لم يُعجبها الاسم، فحثت المخرج والمؤلف على تغيير الحقبة الزمنية واسم الشخصية الرئيسة، فتم التجاوب مع مطالبها وتغير اسم العمل ليصبح ” أم هارون”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الإعلان بالإضافة لطبيعة دور الفنانة لا سيّما بعد تصريحاتها الأخيرة عن الوافدين، والتي عرضتها لهجوم واسع، حيث تم اتهامها بالعنصرية وعدم الإنسانية.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.