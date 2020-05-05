أمٌّ لبنانيةٌ تلد 5 أطفال دفعةً واحدة!

(المستقلة),,شهد مستشفى لبناني ولادة خمسة توائم صباح اليوم، في حالة نادرة، لأم لبنانية انجبت ثلاث بنات وصبيين، جميعهم بصحة جيدة وكذلك الام.

وقال بيان لمستشفى القديس جاورجيوس الجامعي ، الى أن “عائلة التوائم تتألف من الأب والأم وطفلة لم تتجاوز السنتين من عمرها، وقد خطط الأبوان لإنجاب طفل اضافي وكانت المفاجأة بأن الام حامل بخمسة أطفال دفعة واحدة، مما دفع بالثنائي للجوء الى اختصاصي في الطب وجراحة الجنين ومتابعة الحمل المتعثر الدكتور نديم الحجل في مستشفى القديس جاورجيوس”.

ولفت الى أن “متابعة الحالة تمت بشكل دقيق لمعالجة المضاعفات التي قد تواجه الام والاجنة وتفاديها، لذلك أدخلت الى المستشفى منذ خمسة أسابيع تقريبا، كما اوضح الدكتور الحجل، وقد تقرر إجراء العملية القيصرية اليوم الثلثاء 5 أيار 2020 في الشهر السابع والنصف من الحمل. وكانت جميع الأقسام التابعة لقسم الولادة من أطباء أطفال وقابلات قانونيات وممرضات من قسم العناية الفائقة على أتم الإستعداد لإستقبالهم. وقد تكللت العملية بالنجاح والخدج الخمسة بحالة مستقرة”.

واشار البيان الى أن “الاختصاصية في طب الاطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة الدكتورة يولا ناصيف قالت: ان حديثي الولادة بصحة جيدة واوزانهم اكثر من كيلو للطفل، ولكنهم سيمضون اسابيع عدة في قسم حديثي الولادة لتخطي مخاطر الولادة وعواقبها. وشددت القابلة القانونية جيسي بربور على اهمية المتابعة مع الام بعد الانجاب للعناية اللازمة بالاطفال. أما الاب أحمد فعبر عن سعادته العارمة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد”.