أمين بغداد يبحث مع السفير الأردني الافادة من خبرات بلدية عمان

أمين بغداد يبحث مع السفير الأردني الافادة من خبرات بلدية عمان

المستقلة /- التقى أمين بغداد منهل الحبوبي ، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، وبحث معه التعاون في مجال الاتمتة الالكترونية.

وذكر بيان للأمانة تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاثنين ، أن “الجانبين بحثا اطر التعاون المشترك بين بغداد وعمان والافادة من خبرات وتجارب بلدية عمان في القطاع الخدمي”.

وتابع، أن “السفير الاردني عرض التعاون مع امين بغداد في مجال نقل الخبرات والتجارب البلدية لاسيما في قطاع الاتمتة الالكترونية ونظام انجاز المعاملات وتقديم الخدمات عبر الانترنيت وبحث تطبيقه في دوائر امانة بغداد”.