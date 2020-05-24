أمير كرارة يروي تفاصيل رؤيته المنسي في المنام

روى الفنان المصري أمير كرارة، الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي ضابط الجيش المصري الذي توفي في كمين البرث بسيناء عام 2017 في مسلسل ”الاختيار“، تفاصيل رؤيته الضابط المصري في المنام بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسسل أمس.

وكتب أمير كرارة عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“ قائلا: ”قسما بالله وبحق الأيام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد أذان الفجر نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط ايدو في جيبو وبيضحكلي بيقولي ايه الاخبار يا صاحبي قولتيلو مبسوط يا منسي ضحك وقالي مبسوط!!!! دا انا فرحي فوق النهارده يا صحبي“.

ولاقى منشور كرارة تفاعلا واسعا بين المتابعين على مواقع التواصل الذين أشادوا ببراعته في تجسيد المشهد لدرجة أنه أبكاهم وأشعرهم أن الحادث واقعي وليس تمثيلا.

وحول تفسير مشهد الحلم قال أحد المعلقين: ”عشان كل الدنيا دعتله واترحمت عليه النهارده ربنا يرحمه ويرحم شهداء المسلمين كلهم ياااارب“.

وأضاف آخر: ”أنت عالمي وفعلا مثلت الدور ع أكمل وجه، ربنا يرحم منسي وكل شهدائنا“. وتابع ثالث: ”عمل ممتاز و مجهود جبار ورؤية الأموات حق..إحنا نفسنا كل دماغنا و تفكيرنا في اللي حصل.. ربنا يكرمك يا أمير ومبروك ليك و لكل فريق العمل والله يرحمك يا منسي أنت وكل الأبطال“.

ولاقت الحلقة الـ28 من المسلسل والتي تضمنت تفاصيل الهجوم على الكمين الذي قضى فيه العديد من أبطاله على رأسهم الضابط أحمد منسي، ردود فعل واسعة بين المشاهدين، وتصدر وسوم باسم #المنسي و#الاختيار و#ملحمه_البرث الترند على تويتر.

ومسلسل ”الاختيار“ بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وغيرهم وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.