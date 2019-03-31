أمير قطر يغادر تونس قبل القاء كلمته في القمة العربية

(المستقلة).. غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، القمة العربية،و قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار بشكل مفاجيء.

ووجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بعد مغادرته المفاجئة للدورة الـ 30 للقمة العربية، اليوم الأحد.أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.

وبحسب راديو “موزاييك” التونسي، فإن “الأمير تميم غادر القمة فور انتهاء كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية”، دون المزيد من التفاصيل.

و​بدورها، قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن “أمير البلاد يغادر مدينة تونس بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين”.

وذكرت مصادر اعلامية ان انسحاب أمير قطر جاء بسبب انتقاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لإيران وتركيا وتدخُّلهما بالشؤون العربية.

واستهلّ الأمين العام للجامعة العربية بالإشادة بجهود المملكة العربية السعودية في تعاملها مع الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية خلال العام المنصرم.

كما أشار أبو الغيط إلى معاناة الشعوب العربية في مناطق كثيرة من الإرهاب، موضحًا أن “الأمن القومي العربي تعرّض لأشرس التحديات في التاريخ المعاصر”، ومنها التدخلات الخارجية، وخاصة من جانب تركيا وإيران.

وذكر أن “تدخلات تركيا وإيران فاقمت وأطالت الأزمات في العالم العربي”، مشيرًا إلى أنه “لا غالب في الحروب الأهلية التي تجتاح بعض الدول العربية، كما أن الأمن القومي العربي وحدة غير قابلة للتجزئة”.

وانطلقت اليوم الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وبحثت القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.