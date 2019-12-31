أمير قطر يتصل برئيس العراقي بعد ضربات على “الحشد الشعبي”

المستقلة / أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي، برهم صالح.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن الاتصال شهد “استعراض الأوضاع في العراق”، حيث أطلع رئيسه أمير قطر على “آخر المستجدات على الساحة العراقية”.

وفي غضون ذلك، أكد أمير قطر، أثناء المكالمة، حرص بلاده على “استتباب الأمن والاستقرار في العراق الشقيق”.

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يشهد فيه العراق اضطرابات سياسية على خلفية موجة احتجاجات واسعة ضد السلطات أودت بحياة أكثر من 500 شخص وتسببت باستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وسط استمرار خلافات سياسية بين القوى الحاكمة.