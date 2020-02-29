أمير قطر يتبرع بـ13.7 مليون دولار للشام

المستقلة /تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الجمعة، بـ50 مليون ريال (13.7 مليون دولار أميركي) لحملة “حق الشام”، لدعم ومساعدة النازحين السوريين في إدلب ومناطق الشمال السوري، الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية، وفقاً لتلفزيون قطر، الذي خصص أربع ساعات بث مباشر لنقل وقائع الحملة، بدءاً من الساعة السادسة ولغاية العاشرة من مساء الجمعة، وسيواصل السبت بنفس التوقيت تلقي تبرعات المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات لحملة “حق الشام”.

ووصلت تبرعات اليوم الأول للبث التلفزيوني والإذاعي عبر قناتي تلفزيون قطر وتلفزيون الريان والمحطات الإذاعية القطرية إلى 86.299 مليون ريال (23.7 مليون دولار).

وأطلقت “جمعية قطر الخيرية” حملة “حق الشام”، في 19 شباط الجاري، وتتواصل إلى منتصف شهر آذار المقبل، في مرحلة الاستجابة العاجلة.