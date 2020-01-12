“أمير قطر” في إيران لزيارة خامنئي

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران في زيارة يلتقي خلالها المرشد الأعلى، علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمير قطر، تميم بن حمد، في مراسم رسمية جرت في قصر “سعد آباد” بطهران.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين في مراسم الاستقبال الرسمية هذه، تفقد الرئيسان روحاني والشيخ تميم حرس الشرف.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال جرت المحادثات بين الرئيسين الإيراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

إلى ذلك كان في استقبال الأمير لحظة وصوله إلى مطار مهرآباد الدولي رضا أردكانيان وزير الطاقة الإيراني، وسفيرا البلدين وعدد من المسؤولين الإيرانيين، وأعضاء السفارة القطرية في طهران.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، أن أمير قطر يزور طهران ليلتقي المسؤولين في إيران لمناقشة التطورات الطارئة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتعتبر هذه الزيارة لطهران هي الأولى لأمير قطر منذ توليه الحكم، والتي تأتي عقب مقتل قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني في بغداد، وإقرار إيران بمسؤوليتها عن حادث إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بصاروخ عن طريق الخطأ، ومقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصا.

وأجرى أمير قطر الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا بروحاني، أكد فيه أن بلاده “لن تنسى موقف إيران من العقوبات المفروضة على الدوحة”، وأن قطر “تعارض أي توتر يستهدف إيران”.