أمير سعودي يكشف نصيحته للأمريكان وقت غزو العراق

المستقلة / كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، لأول مرة، عن نصيحته للأمريكان والبريطانيين، وقت غزو العراق.

وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل في مقابلة مع شبكة “سي إن إن بي سي” الأمريكية، والتي تحدث فيها عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

وحذر الأمير تركي الفيصل من الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان والعراق بقوله “لا أعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل للانسحاب الأمريكي”.

وقال الأمير السعودي إن الولايات المتحدة كان يجب أن تنسحب من أفغانستان في “المراحل المبكرة عندما كان الانسحاب أكثر قابلية للتنفيذ مما عليه الآن”.

وتابع بقوله “أهدرت الولايات المتحدة الكثير من الفرص الضائعة، كان أبرزها عقب مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011”.

وروى الأمير تركي الفيصل، تفاصيل واقعة حدثت بينه وبين المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين قبل غزو العراق.

وقال الفيصل:

“سبق وتحدثت مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وقت غزو العراق، وقلت لهم: آمل ألا تغادروا العراق بنفس الاندفاعة التي دخلتهم فيها”.

وأوضح قائلا: “رأينا أنه بمجرد انسحاب أمريكا من العراق بدأت تظهر القاعدة تنشط، ثم تعود إلى العراق في ظل الجنرال ديفيد بترايوس، ولا أعرف أي نوع من المنظمات قد يظهر في حال انسحب القوات الأمريكية حاليا، ولكن أعتقد ستكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء مما هو عليه الحال”.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، قتلت الولايات المتحدة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.

وردت إيران، بعدها بـ 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية، غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين واشنطن وطهران، وعلى خلفية الصراع، قررت بغداد إخراج القوات الأجنبية من البلاد، لكن واشنطن ترفض ذلك، وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد.