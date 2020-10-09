أمير سعودي يدعو لمقاطعة المنتجات التركية

المستقلة …. دعا الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد الى حملة شعبية في المملكة العربية السعودية تهدف لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية.

الحملة التي أطلقها الأمير عبدالرحمن بن مساعد جاءت رداً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقام الأمير السعودي بإعادة نشر تصريح للرئيس التركي نقلته قناة “بي بي سي”، قال فيه إن “الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر”.

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول: “لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه”.

يذكر ان الصادرات التركية إلى المملكة العربية السعودية وصلت الى 3.083 مليار دولار في العام الماضي 2019 فقط.