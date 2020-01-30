أمير سعودي يجيب عن سؤال: أين جثة خاشقجي؟

المستقلة / دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم “لولوه بنت جاسم آل ثاني”، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

وسأل صاحب حساب “لولوه بنت جاسم آل ثاني” في موقع التواصل “تويتر”، الأمير بن مساعد: أين جثة خاشقجي؟

ورد بن مساعد بالقول إن “الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل، وقالت ان الجثة سلمت بعد تقطيعها الى متعهد تركي”.