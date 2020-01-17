أمير سعودي: ليس من مصلحة السعودية انسحاب أمركيا من العراق حاليا

المستقلة / قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن الوقت لم يحن بعد لانسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، معتبرا أن انسحاب تلك القوات يخلف عودة تنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة، كما حدث في أفغانستان.

وأشار في حديثه لقناة سي إن بي سي الأمريكية إلى أن العراق سيكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء في حال انسحبت القوات الأمريكية من العراق.

وذكر الفيصل إن مقتل قاسم سليماني كأكبر جنرال في إيران كان خطوة مهمة، وبمثابة دعوة لطهران لتستيقظ، مؤكدا أن الغارة الأمريكية التي قتلت سليماني أظهرت لإيران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها خاصة العام الماضي، لكنها لن تمنعها من مواصلة أجندتها.

وقال الفيصل إن لدى قادة إيران مشروع ليكونوا الممثل المهيمن للإسلام كله في العالم، ويفعلون ذلك بطريقة إرهابية، مؤكدا أن مقتل سليماني لن يوقف أجندة إيران.

مشيرا إلى أن إيران تستخدم وكلاء لها في الدول العربي للمضي نحو مشروعها كحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.