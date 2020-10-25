أميركا تهدد تركيا بفرض اقوى العقوبات الاقتصادية

المستقلة / تركيا … أكد الرئيس التركي طيب رجب إردوغان الجمعة أن بلاده أجرت الأسبوع الماضي أول اختبار للمنظومة الروسية، مقللا من أهمية الانتقادات الأمريكية.

وعلى إثر تلك التصريحات دانت الولايات المتحدة اختبار تركيا منظومة صواريخ “إس-400” الروسية، محذرة من أن العلاقات الدفاعية مع أنقرة قد تتأثر بشكل خطير جراء تلك الخطوة الغير صحيحة.

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حيث صرح المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان ان موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان واضحا على الدوام ولم يتغير: نظام “إس-400” لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا بصفتها حليفة لنا وحلف شمال الأطلسي. ان اختبار تركيا لهذه المنظومة، قد تكون لذلك عواقب وخيمة على علاقاتنا الدفاعية.

يذكر ان الولايات المتحدة تهدد تركيا بإجراءات اقتصادية عقابية منصوص عليها في قانون أقره الكونغرس بالإجماع في العام 2017، هدفها مواجهة خصوم أمريكا باقوى العقوبات.