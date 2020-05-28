أميركا تعاقب الصين بسبب الايغور!

المستقلة / أقرّ الكونغرس الأميركي مساء الأربعاء، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بارتكاب انتهاكات بحقّ شعب الأيغور في إقليم شينجيانغ، ولا سيّما بسبب “اعتقالات جماعية” طالت أفراداً من هذه الأقليّة المسلمة.

وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد، أقرّ مجلس النواب مشروع “قانون الحقوق الإنسانية للأيغور” الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّه بالإجماع في منتصف أيار الحالي. ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ.