أميركا تطلب توفير 100 ألف كيس للجثث

المستقلة /أكد البنتاغون أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث “للاستخدام المدني” وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، المقدم مايك أندروز، في بيان له أن الوكالة اللوجستية الدفاعية (DLA) تعمل على تلبية طلب الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) توفير 100 ألف كيس.

وأضاف أن البنتاغون والوكالة اللوجستية الدفاعية تتعاونان منذ فترة طويلة مع وكالة إدارة الطوارئ “لتوفير المواد الأساسية عبر شركاء DLA من القطاع الصناعي خلال العمليات للتعامل مع الأزمات”.