أميركا ترصد إصابتي كورونا قادمتين من مصر

وقالت المقاطعة، في بيان لإدارتها الصحية، إن “إجمالي عدد الحالات بلغ 7، وأن الحالتين السادسة والسابعة هي لرجل وزوجته”، وأنهما سافرا مؤخرا إلى مصر”.

ولفت البيان، أيضا إلى أن “الزوج يعاني من مشاكل صحية مزمنة”.

يذكر أن مصر أعلنت عن حالتين فقط للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تحليل 1443، وفق ما أعلنته وزارة الصحة على مدار الساعات الماضية، بينهما حالة أثبتت سلبيتها بعد يومين، وحالة ثانية لشخص أجنبي تم عزله.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، قد أعلنت في مؤتمر صحفي مساء أمس، أنها “ستتوجه إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد”.