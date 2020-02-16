أميركا تخطط لإعداد 150 مليون لقاح ضد كورونا

المستقلة / أعلن رئيس المجلس الوطني للتجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، السبت، أنه يتوقع من خمس شركات صيدلانية أمريكية كبيرة إعداد 150 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي COVID-19 بحلول تشرين الثاني.

ووفقا لنافارو، تشارك شركات الأدوية الآن في مشروع، مماثل في الحجم لإنتاج أسلحة نووية. وأكد نافارو أن تنفيذ الخطة “سوف يتطلب بذل جهد هائل، والبحث والتطوير”، وفقًا لتقارير “فوكس نيوز”.

وأضاف أن “أداة تجريبية” تسمى ريمدسيفير تبدو “واعدة”. في واشنطن، يتوقعون أن يبدأ اختبار وإنتاج الدواء قبل منتصف شهر آذار.

وفقًا للبيانات الحديثة، وصل عدد ضحايا الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 1523 شخصًا. خلال اليوم الماضي، زاد عدد الأشخاص المصابين في البلاد بمقدار 2641 شخصًا، وارتفع عدد الوفيات 143 شخصًا.

وقد سبق أن ذكر أن الصين قد وجدت وسيلة فعالة لعلاج هذه العدوى. وفقا للأطباء، يحدث تأثير إيجابي عن طريق نقل البلازما لأولئك الذين تعافوا من الالتهاب الرئوي الناجم عن COVID-19. وبدأ تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019. في وقت لاحق، انتشرت العدوى في بلدان أخرى.