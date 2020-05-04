أميركا تتهم روسيا والصين باستغلال طوارئ كورونا

(المستقلة).. اتهم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر روسيا والصين باستغلال الحالة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا للدفع بمصالحهما في أوروبا.

وقال إسبر لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية، رداً على سؤال عما إذا كانت الصين وروسيا تحاولان كسب نفوذ في إيطاليا من خلال إرسال مساعدات، إن الولايات المتحدة “على دراية بأن بعض الدول ستحاول استغلال الجائحة كوسيلة للاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية بما سيكون له أثر طويل الأمد على الأمن”.

وأضاف: “بلا شك، سيحاول منافسون محتملون استغلال نفوذهم للدفع بمصالحهم وخلق انقسامات في حلف شمال الأطلسي وفي أوروبا.. “هواوي” وشبكة الجيل الخامس مثال مهم على مثل تلك الأنشطة الخبيثة من الصين”.

وقال إسبر: “الاعتماد على مزودين صينيين قد يجعل أنظمة مهمة عرضة للأعطال والتلاعب والتجسس. سيعرض ذلك قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات المخابراتية للخطر”.