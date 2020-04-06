أميركا: الأسبوع الجاري سيكون أسوأ من 11 سبتمبر

المستقلة /حذر جراح الولايات المتحدة العام، جيروم آدامز، من أن الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقال أدامز في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “على الجميع أن يتوقع أسبوع أحزان.. هذا الأسبوع هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، سيكون أسوأ من هجمات 11 سبتمبر 2001 أو بيرل هاربر”.

​وتابع الجراح العام قائلا: “على الأمريكيين أن يستعدوا لتداعيات التدهور الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، هذا سيكون الأسبوع الأصعب والأكثر حزنا في حياة معظم الأمريكيين، بصراحة تامة”.

وصرح آدمز: “لن تكون محلية فقط بل ستشمل كل الولايات، وأريد أن تدرك أمريكا ذلك”، مضيفا أن “هناك ضوءا في نهاية النفق إذا قام كل منا بدوره في الثلاثين يوما القادمة”.

جدير بالذكر أن إدارة ترامب أيضا أكدت أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعديد من الولايات.