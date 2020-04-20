أميتاب باتشان قد يفقد بصره

أثار نجم بوليود العملاق أميتاب باتشان قلق جمهوره حين أعلن أن بصره في خطر.

وكتب باتشان على حسابه عبر “انستجرام”: “العمى في طريقه اليّ”.

وأضاف باتشان: “أرى صورًا ضبابية.. الرؤية تقرأ مرتين، وبعد بضعة أيام تصالحت مع حقيقة أن العمى في طريقه، لأضيف إلى نفسي مليون مشكلة طبية أخرى”.

وتحدث باتشان عن تعليمات الأطباء قائلاً:”أضع منشفة ساخنة على العينين، واتبع تعليماته بوضع قطرات عين موصوفة كل ساعة.. طمأنني أنني لن أكون أعمى”.

وأضاف: “أكد لي الطبيب أن الأمر لا يتعدى قضائي الكثير من الوقت أمام الكمبيوتر، لذا تعرضت عيناي للإجهاد هذا كل شيء”.

ثم نشر باتشان صورة قديمة له مع والدته تُظهرها تنفخ في عينيه، وعلق قائلاً: “نعم .. إن تقنية الأم العجوز نجحت.. نعم .. أستطيع أن أرى الآن”.

يُذكر أن باتشان البالغ من العمر 77 عاماً، يرفض التقاعد، رغم المشاكل الصحية التي تسببت بها الشيخوخة، ولديه حاليا أربعة أفلام في – شيهري، غولابو سيتابو، جوند وبراماسترا.