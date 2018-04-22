أميتاب باتشان جد عمره 102 في صورة طريفة مع حفيدته!

(المستقلة)..تداول عدد من محبي نجم بوليوود الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان صورة سيافي تجمعه يحفيدته “إراديا” وعبر نشطاء الانترنت عن اعجابهم بالصورة التي جمعت ياتشان بحفيدته.

وكان نجم بوليوود الشهير قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بوستر فيلمه الجديد 102 Not Out والذي يجسد فيه دور أب مسن يبلغ 102 عامًا، ويشاركه فيه صديق عمره الممثل “ريشي كابور” الذي يلعب دور ابنه البالغ من العمر 75 عامًا.

وكان باتشان قد صرح في وقت سابق أن الفيلم يهدف إلى حفظ كرامة المسنين وتوجيه رسالة للمجتمع مفادها عدم تهميش كبار السن ومعاملتهم باحترام والحفاظ على حقوقهم. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في السينما يوم 4 آيار/مايو المقبل