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أمنية كربلاء تطالب إعفاء اعضائها من زيادة النثرية الشهرية  من الايراد العام

31/08/2019

( المستقلة ) / علي النصر الله / … طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء ، إعفاء اعضاء اللجنة من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام والتي أقرها المجلس بالأغلبية المطلقة .

وقال رئيس اللجنة عقيل المسعودي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منها اليوم السبت ، إن “أعضاء اللجنة الأمنية  طالبوا رئاسة مجلس كربلاء إعفائهم من قرار 238 الصادر 6/ 8 / 2019 ” الذي يتضمن “زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام “.

يذكر إن ، مجلس المحافظة قرر وبالأغلبية المطلقة  خلال جلسته التشريعية الاعتيادية ( 27 ) بتاريخ  6 / 8 / 2019   قرارا ذي الرقم ( 238 )  ، تخصيص نثرية شهرية الى أعضاء مجلس المحافظة من الايراد العام وبنسبة 60 بالمائة “.

 

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