أمنية كربلاء تطالب إعفاء اعضائها من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام

( المستقلة ) / علي النصر الله / … طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء ، إعفاء اعضاء اللجنة من زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام والتي أقرها المجلس بالأغلبية المطلقة .

وقال رئيس اللجنة عقيل المسعودي في وثيقة رسمية تلقت ( المستقلة ) نسخة منها اليوم السبت ، إن “أعضاء اللجنة الأمنية طالبوا رئاسة مجلس كربلاء إعفائهم من قرار 238 الصادر 6/ 8 / 2019 ” الذي يتضمن “زيادة النثرية الشهرية من الايراد العام “.

يذكر إن ، مجلس المحافظة قرر وبالأغلبية المطلقة خلال جلسته التشريعية الاعتيادية ( 27 ) بتاريخ 6 / 8 / 2019 قرارا ذي الرقم ( 238 ) ، تخصيص نثرية شهرية الى أعضاء مجلس المحافظة من الايراد العام وبنسبة 60 بالمائة “.