أمل الأنصاري: أنا مطلقة منذ 10 سنوات

المستقلة /أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية ​أمل الأنصاري​ طلاقها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة ان الطلاق حصل منذ 10 سنوات.

وقالت:” تزوجت وأنا صغيرة وما طولت وانفصلت بعد تقريبا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض .. الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال والحمد لله إنه في شيئ موجود في الحياة إسمه الطلاق”.

وتابعت : “ما اتخيل إنه ممكن على وجه الأرض امرأة تكون تحت رحمة شخص طول العمر فالحمد لله على هذه النعمة.والله أنا ما على بالي أتزوج الآن وأنا أخدت نصيبي في الحياة ولأكرر هذه التجربة مرة ثانية أحتاج إلى تفكير عميق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة ثانية هذه مصيبة.”

وختمت: “الارتباط الثاني مو سهل خاصة لما التجربة الأولى تكون فاشلة يمكن يكون اختيار خاطئ أو إني كنت صغيرة في العمر ما فكرت .. أنا اللي اتقدمولي كتير ولكن أنا وافقت مرة واحدة فقط على واحد والباقي رفضتهم وبعدها شلت الفكرة كلها من بالي.”