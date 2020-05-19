أمر بالقبض على ميثم العكيلي وافراد “العصابة” التي يترأسها

(المستقلة)..أصدرت المحكمة المركزية امراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته وفق أحاكم المادة 4 / 1/ بدلالة المادة الثانية /8 . كما أمر قاضي تحقيق المحكمة المركزية بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم ميثم العكيلي خلال فترة زمنية قصيرة للقضاء على العصابة التي يترأسها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدعو ميثم العكيلي يترأس عصابة خارجة عن القانون في ناحية الوحدة التابعة لقضاء المدائن مارست أعمال خطف وابتزاز بحق المواطنين، اضافة الى هيمنتها على المقاولات المتعلقة بالشركات الصينية التي تتخذ من ناحية الوحدة مقراً لها حيث قامت العصابة بإبتزاز اصحاب الشركات والمقاولين ومن ضمنهم الشركة المذكورة”.

وأضاف، في ” 28 /4 /2020 صدرت أوامر للقطعات الأمنية الماسكة لمنطقة حي الوحدة للقبض على العصابة المذكورة بعد تعرض اثنين من العاملين مع احدى الشركات المتعاقدة مع الشركة الصينية لعملية اختطاف مع آلياتهم من العصابة المذكورة، داهمت على اثرها قوة تابعة للشرطة الاتحادية المزرعة العائدة للمتهم ميثم العكيلي ليتمكنوا من تحرير المختطفين والقبض على اثنين من افراد عصابته وقتل أحد افراد العصابة مع ضبط كمية كبيرة من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وعجلات دفع رباعي مدرعة تستخدمها العصابة بخطف المواطنين”.

يذكر أن المحكمة صادقت أقوال اثنين من المتهمين الملقى القبض عليهم حيث ادلى احدهم باعترافات تدين المتهم وعصابته بقيامهم بأعمال خارجة عن القانون.