أمريكا و 14 دولة أوروبية تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس

(المستقلة)… قررت 14 دولة أوروبية اليوم الاثنين طرد الدبلوماسيين الروس على خلفية تسميم الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال.

كما قررت الأمم المتحدة اليوم الاثنين ايضا طرد 12 ضابطاً روسيا على خلفية القضية.

حيث قررت ألمانيا طرد 4 دبلوماسيين روس على خلفية اتهام روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال، وابنته، بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية استنادا إلى مسؤول في الحكومة الألمانية، أن هناك خططا لطرد دبلوماسيين روس من ألمانيا. لكن من المنتظر أن يكون ذلك قرارا مشتركا من عدة دول أوروبية يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه الولايات المتحدة بطرد 60 من ضباط الاستخبارات الروس ممن يعملون تحت غطاء ديبلوماسي. (النهاية)