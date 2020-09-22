أمريكا تهدد إيران: الجيش مستعد للرد عليكم

المستقلة/ هدد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر الإثنين، السلطات الإيرانية، بأن الجيش الأمريكي مستعد للرد على أي اعتداء من جانب إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي: “مستعدون للرد على العدوان الإيراني المستقبلي. مستمرون في حملتنا للضغط بأقصى درجة على إيران”، وفقًا لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

وأشار إسبر إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين في المنطقة لديهم كل الإمكانيات لكبح جماح إيران في المنطقة، مضيفًا: “ندعو إيران لوقف نشاطها العدواني في المنطقة والتصرف كدولة طبيعية. ولكننا أيضًا مستعدون أيضًا للرد على العدوان الإيراني. لدى القيادات كل الصلاحيات والموارد التي يحتاجونها لتوفير الأمن لقواتنا والاستعداد لأي ظروف طارئة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر في وقت سابق من اليوم أمرا تنفيذيا بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال ترامب فى بيان: “أصدرت أمرًا تنفيذيًا يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة ستظل تواجه نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار من إيران وحيازة إيران لها فضلا عن عمليات نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو المعدات العسكرية من إيران وإليها”.