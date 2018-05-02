أمريكا تعيد آلاف القطع الاثرية عن الاسر البابلي لليهود من اسرائيل للعراق

(المستقلة)… أعلنت الولايات المتحدة ستعيد 3800 قطعة أثرية قديمة إلى العراق يوم الأربعاء بعد أن تم اكتشاف أنها تم تهريبها إلى الولايات المتحدة. تحت هوية مزيفة وشحنها إلى متاجر هوبي اللوبي ، حسب مسؤولون اتحاديون.

وقامت وزارة العدل الامريكية بتقديم شكوى مدنية في المنطقة الشرقية من نيويورك في عام 2017 متهمة مجموعة هوبي بشراء 5500 قطعة فنية بمبلغ إجمالي قدره 1.6 مليون دولار في كانون اول 2010 من دولة الإمارات العربية المتحدة رغك تحذيرات متعددة من خبير في قانون الممتلكات الثقافية ” يؤدي إلى الاستيلاء والمصادرة من القطع الأثرية “.

وذكرت وزارة العدل أن ستيف جرين ، تاجر الفنون والحرف الامريكي ، سافر إلى الإمارات العربية المتحدة في تموز من ذلك العام لتفقد الأقراص المسمارية وغيرها من التحف الأثرية. وبعد بضعة أشهر ، حذرت الشركة من أن تكون هذه الأشياء مسروقة من العراق” ولكنها وافقت على البيع.

ووجدت الجمارك وحرس الحدود أنه تم شحن القطع الأثرية من خلال الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بملصقات “زائفة ومضللة” من أجل إخفاء محتويات الشحنات.ووافقت المجموعة على شرط للتسوية في عام 2017 ما يقرب من 144 بند اسطوانة ودفع مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار ، كحل للدعوى المدنية” ، وفقا لوزارة العدل.

وقال جرين في العام الماضي ان شركته ارتكبت “اخطاء مؤسفة” مضيفا “كان يجب ان نمارس المزيد من الاشراف ونستفسر بعناية عن كيفية التعامل مع عمليات الاستحواذ.”

كما قال غرين: “إن شغفنا بالكتاب المقدس مستمر ، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على العناصر التي ستساعد على إضاءة وتعزيز فهمنا لهذا الكتاب العظيم”.واشترت هوبي لوبيج ، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة التي تتخذ من أوكلاهوما مقراً لها

وكان “خبير في قانون الممتلكات الثقافية” قد حذر هوبي لوبي من أن القطع الأثرية القادمة من العراق ، بما في ذلك الألواح المسمارية وأختام الأسطوانات ، يمكن سرقتها من المواقع الأثرية.

ما أبلغ الخبير الشركة أن تبحث في مجموعاتها عن أشياء ذات أصل عراقي وأن تتأكد من أن المواد قد تم تحديدها بشكل صحيح. ولكن هذا التحذير ، لم ينفع اللوبي لشراء الآلاف من الآثار – بما في ذلك الألواح المسمارية والطابوق ، والفقاعات الطينية والأختام الاسطوانية – مقابل 1.6 مليون دولار.

تحمل بعض القطع الأثرية من الإمارات ملصقات شحن وصفتها زوراً بأنها “بلاط خزفي” أو “بلاط طيني (عينة)” مصدره تركيا. تم إرسال مواد أخرى من إسرائيل بإعلان زائف أنها من هناك.

وفي بيانها ، قالت وزارة العدل إن “اقتناء القطع الأثرية كان محفوفا بالأعلام الحمراء”. ولم يلتق موظفو اللوبي بمالك وتاجر القطع الأثرية ، وقاموا بتسديد الدفعات إلى سبعة حسابات مصرفية محتفظا بها في أسماء أشخاص آخرين.

وتم افتتاح متحف مرتبط بهوبي لوبي في واشنطن العاصمة في تسرين ثاني الماضي.

وتلقى متحف الكتاب المقدس ، الذي يمتد على مساحة 430 ألف قدم مربع في مخزن واحد ، 201 مليون دولار من القطع الأثرية من ردهة هوبي وتأجير مساحات تخزين في أوكلاهوما من المتجر.

وتأتي بعض الألواح العراقية من مدينة قديمة ولكن أيضا تشمل مجموعة هامة من التعويذات في مرحلة مبكرة من الأسر والنص الديني ثنائي اللغة من فترة البابليين الجدد.” ومن بين الآثار هناك مخلوطان من الصلصال مع نقوش ملكية من فترات الأسابيع الأولى من فترة الأسابيع الأولى والأقراص التي تعود إلى عام 2100-1600 قبل الميلاد. (النهاية)