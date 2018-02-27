أمريكا تعلن عن برنامج “فولبرايت” للطلبة العراقيين وفق سبع شروط

(المستقلة)… أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد عن افتتاح المنافسة على برنامج فولبرايت للطلبة الأجانب لعام 2019-2021.

ويتم تمويل برنامج التبادل الأكاديمي هذا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والذي بدأه السيناتور الأمريكي وليام فولبرايت في عام 1946 لزيادة التبادل التعليمي الدولي بين الأميركيين ومواطني أكثر من 150 بلداً في جميع أنحاء العالم.

ويوفر برنامج فولبرايت للطلبة الأجانب للطلبة والمهنيين العراقيين الشباب الفرصة لمتابعة الدراسة على مستوى الدراسات العليا في الولايات المتحدة.

وتشمل الجائزة تمويل الرسوم الدراسية والرسوم المطلوبة؛ والكتاب والمعدات وبدل سفر وراتب شهري للغرفة والغذاء، وكذلك تأمين صحي للحالات الطارئة.

وبحسب بيان للسفارة الامريكية ورد لشفق نيوز، فانه بالإمكان التقديم على معظم مجالات الدراسة، بما في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. ومع ذلك، لا يسمح بالتقديم على برامج الماجستير المتعلقة بالدراسات السريرية، مثل الطب والتمريض.

وبالإضافة إلى التدريب الأكاديمي، تقدم المنح الدراسية لفولبرايت أيضاً تجارب التبادل الثقافي التحويلية. وبصفتهم مشاركين في برنامج فولبرايت، ستتاح للطلبة العراقيين فرصة فريدة لتجربة الحياة في الولايات المتحدة، وكذلك مشاركة ثقافة العراق وتقاليده الفريدة مع الأمريكيين.

وذكر البيان انه سيتم اختيار المشاركين في البرنامج من خلال المنافسة المفتوحة والقائمة على أساس الجدارة، التي يتم فيها الأخذ بعين الإعتبار كل إمكانات القيادة والتفوق الأكاديمي والقدرة على التكيف مع الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن للطلبة الراغبين تقديم طلباتهم من خلال إتباع تعليمات الطلب عبر الإنترنت على موقع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر النقر على الرابط التالي:

https://iq.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/fulbright-foreign-student-program.

يتم قبول طلبات برنامج فولبرايت للطللبة الأجانب لعام 2019-2021 من الآن ولغاية 1 أيار 2018.

يتوجب على المتقدم:

أن يكون مواطناً عراقياً.

لا يحق لمواطني الولايات المتحدة أو حاملي البطاقات الخضراء التقدم بطلباتهم.

الإقامة في البلد خلال فترة التقديم، والإختيار وتحصيل المقاعد الدراسية.

إمتلاك سنتين من الخبرة في العمل المهني.

حاصل على درجة البكالوريوس وقت بدء البرنامج من مؤسسة معتمدة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في بغداد.

يمتلك خلفية أكاديمية رصينة.

أن يكون بارعاً في اللغة الإنكليزية و / أو قادراً على حضور برنامج طويل الأجل بالإنكليزية (LTE) قبل بدء برنامج الدراسة.

وستعطى الأولویة للطلبة الذین ليس لدیھم خبرة سابقة في الدراسة أو العيش في الولایات المتحدة.

وقالت السفارة، “نحن نشجع ذوي الإعاقة على التقدم بطلباتهم”.(النهاية)