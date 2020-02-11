أمريكا تعلن ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» إلى 13 حالة

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم الثلاثاء تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 13 حالة.

وقالت المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان إن الإصابة الجديدة سجلت لدى شخص تم إجلاؤه من مدينة «ووهان» الصينية التي شهدت ظهور الفيروس المسبب للمرض، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأضافت أن الشخص المصاب يخضع للحجر الصحي في مدينة «سان دييجو» في ولاية كاليفورنيا منذ دخوله إلى الأراضي الأمريكية.

من جهته أكد رئيس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن البنك المركزي يراقب أي أضرار اقتصادية محتملة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة لاحتواءه.

وقال باول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب ظهور فيروس كورونا المستجد والذي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الصين تمتد إلى الاقتصاد العالمي.

وذكر أنه «على الرغم من أنه من السابق لأوانه تحديد مقدار الضرر الذي سيحدثه المرض ولكن سيكون هناك آثار واضحة له على الإنتاج الصيني على الأقل في المدى القريب».

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن يوم الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة «مستعدة لإنفاق» ما يصل إلى 100 مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى لمكافحة مرض كورونا المستجد واحتوائه.

يذكر أن وزير الصحة والخدمات البشرية الأمريكي ألكس آزار وقع في شهر فبراير الجاري حالة الطوارئ الصحية في البلاد في ظل مخاوف من انتشار الفيروس والذي تجاوز عدد ضحاياه في الصين الألف شخص بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وكانت السلطات الصينية اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 1017 شخصا بالإضافة إلى تسجيل 42708 حالة إصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء الصين.