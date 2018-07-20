أمريكا تعلق على تظاهرات العراق وتكشف عن حوارات غير معلنة مع بغداد

(المستقلة)… أعلنت الولايات المتحدة الامريكية يوم الخميس عن دعمها للتظاهرات السليمة التي تشهدها مناطق وسط وجنوب العراق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي اليوم ان “بلادها تدعم، وبشكل عام حقوق العراقيين في الخروج بتظاهرات سلمية”.

وأضافت انه “بلا شك عندما نشاهد وجود مشكلة هناك متمثلة بالماء والكهرباء، فنحن نتفهم لماذا يحتج العراقيون”، مبينة ان “الحكومة العراقية قد أعلنت انها تبذل جهودا جدية في الحفاظ على اروح المتظاهرين، وانها تسعى لتنفيذ مطالبهم”.

وبشأن مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها الدولة العراقية قالت نويرت ان “واشنطن لديها تواصل وثيق مع الحكومة العراقية، والتنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من الأوقات بالمسائل التي هي محل قلق لدينا كقضية الفساد”.

ولفتت الى ان الحوارات التي تخوضها الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية بشأن قضية الفساد مغلقة وغير معلنة وعبر السلك الدبلوماسي لواشنطن، منوهة الى انه “لا يمكنها البوح لمضامين تلك المحادثات والحوارات”. (النهاية)