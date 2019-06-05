أمريكا تسمح  بتجريب ادوية السرطان على البشر

(المستقلة)..كشفت تقارير صحفية أمريكية عن سماح الولايات المتحدة لأول مرة بإخضاع البشر للتجارب الدوائية لمرضى السرطان .

وأعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أنها ستسمح بإعطاء مرضى السرطان فرصة لتجربة علاجات “تجريبية” لم تظهر للسوق بعد لمرضى السرطان الميؤوس من حالاتهم.

وأطلقت الهيئة الأمريكية على ذلك اسم “الاستخدام الوجداني” للوصول إلى دواء تجريبي تختبره شركات الأدوية وكانت في السابق تتوسل من أجل البحث عن حالات لتجربته عليها.

ولكن بموجب تلك الخطة الجديدة، تصبح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، هي المحطة الأولى التي سيتعين على أي شخص راغب في تجربة الدواء عليها توقيع أي أعمال ورقية، ي حين تحصل شركة أدوية على الطلب.

وأشار مؤتمر مكافحة السرطان في شيكاغو إلى أن تلك الخطة الجديدة ستمكن مرضى السرطان، الذين يفقد بعضهم الأمل في الشفاء في الحصول على بصيص من الأمل في دواء تجريبي جديد قد يعجل من شفائه أو ينهي معاناته بصورة كاملة وينهي حياته كلها.