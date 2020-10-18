أمريكا تبدي موقفا من الهجوم على مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Members of the Iraqi security forces intervene as demonstrators, supporters of the pro-Iranian Hashed al Shaabi, ransack the Kurdish Democratic Party's headquarters in the capital Baghdad on October 17, 2020. - Hundreds of supporters the state-sponsored paramilitary network dominated by pro-Iran forces in Iraq, burned down today the Kurdish Democratic Party's headquarters after a former Kurdish minister lambasted them. At a fiery protest called for by Hashed in the capital Baghdad, its ardent demonstrators pushed through the KDP's premises destroying property before torching it causing smoke to billow out. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

المستقلة / – دانت وزارة الخارجية الأميريكية، الأحد، “بشدة الهجوم على مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد”، فيما دعت الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق.

ونشرت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية، مورغان أورتيغاس، بيانا على “تويتر” جاء فيه: “الأنشطة الخبيثة للميليشيات المدعومة من إيران تهدد أمن العرودعت الخارجية الأحزاب العراقية للتعامل بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العراق بجائحة، وبأزمة اقتصادية وبتهديد مستمر من قبل تنظيم “داعش”.

وعقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء الكاظمي “لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد”.

ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضاً مرتكبي حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردي.

وقال “لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية. تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود إلى الوراء، جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض وأي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب. اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة”.

وبتوجيه من الكاظمي، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى مقر قيادة العمليات المشتركة واجتمع مع محافظ صلاح الدين حول حادثة الفرحاتية بحضور الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.

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