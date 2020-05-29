أمراض خطيرة انتقلت للإنسان عبر الحيوانات

من المعروف بأن الحيوانات عادة ما تنقل الكثير من الأمراض إلى البشر، إلا أن بعض هذه الأمراض قد يكون قاتلاً وقد يتحول إلى وباء يهدد حياة الكثيرين.

وتسمى الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، الأمراض الحيوانية المنشأ. هنالك أكثر من ستة عشر مرضاً يمكن أن يلتقها الإنسان مباشرة عبر ملامسة الحيوان، وسنركز في هذا المقال على أهمها، حسبما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

** فيروس كورونا المستجد

تم تحديد فيروس كورونا الجديد الذي لأول مرة في نهاية ديسمبر 2019 في ووهان، الصين، حيث يشتبه المسؤولون في أن المصدر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسوق المأكولات البحرية هناك. تشير التحليلات الجينية للفيروس إلى أنه نشأ في الخفافيش. ومع ذلك، لأنه لم يتم بيع أي خفافيش في سوق المأكولات البحرية في مركز تفشي المرض، يعتقد العلماء أن حيواناً لم يتم التعرف عليه حتى الآن كان بمثابة وسيط في نقل الفيروس التاجي إلى البشر. يمكن أن يكون هذا الحيوان “الوسيط” هو حيوان البانغولين، وهو حيوان ثديي مهدد بالانقراض. ومع ذلك، لا تتطابق الفيروسات التي تم العثور عليها في العينات المأخوذة من حيوانات البانغولين التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني، مع فيروس كورونا الجديد.

** الأنفلونزا الإسبانية

اجتاحت جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 العالم في غضون أشهر، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 50 مليون شخص.

الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلث الكرة الأرضية انتقل من طائر. تم تحديد الفيروس لأول مرة في الولايات المتحدة من قبل أفراد عسكريين في ربيع عام 1918، قتل الفيروس ما يقدر بـ 675000 أمريكي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعلى عكس بعض سلالات الإنفلونزا التي تقتل كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فإن سلالة عام 1918 أصابت الشباب بشكل أكبر، حيث بدا أن كبار السن لديهم بعض الحصانة المتراكمة من الفيروس. في عام واحد، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار 12 عاماً.

** انفلونزا الخنازير

قتل الفيروس بين 151،700 و 575،400 شخص في جميع أنحاء العالم، بحسب تقديرات مركز السيطرة على الأمراض. يبدو أن هذا الفيروس قد نشأ في قطعان الخنازير. يسبب فيروس إنفلونزا الخنازير تلوثاً في رئتي الخنزير وينتقل إلى البشر، ويمكن أن ينتشر فينتقل من شخص إلى آخر. تشمل أعراض إنفلونزا الخنازير السعال وآلام في الحنجرة وإرهاق وصداع.

** الطاعون

تفشى في القرن الرابع عشر وانتشر في الكثير من البلدان. تراكمت الجثث في الشوارع من أوروبا إلى مصر وعبر آسيا. توفي حوالي 75 مليون شخص، في الوقت الذي كان عدد سكان العالم حوالي 360 مليون شخص فقط.

الطاعون هو مرض بكتيري تسببه اليرسينيا الطاعونية. يتم حملها بواسطة القوارض وحتى القطط، وتتنقل إلى البشر من خلال لدغات البراغيث المصابة (غالباً براغيث الفئران). يصبح المرض أكثر فتكاً عندما ينتقل بين الناس، كما حدث في القرن الرابع عشر. تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية. حتى اليوم، إذا لم يتم علاجه، يكون المرض مميتاً.

** الأمراض الناتجة عن اللدغات

سبب مجموعة من الأمراض الحيوانية المنشأ لدغات الحيوانات، وأهمها لدغات البعوض التي تسبب الملاريا، والتي يسببها طفيلي وينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض المصابة. أصابت ما يقدر بنحو 228 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2018 ، مع 405000 حالة وفاة، معظمها لدى الأطفال في أفريقيا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

كما أن البعوض يمكن أن يتسبب بحمى الضنك التي تصيب حوالي 400 مليون شخص سنوياً، وتبلغ الوفيات الناجمة عنه 22000 شخصاً، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

** الأمراض التي تنتقل من الحيوانات الأليفة

يقتل داء الكلب حوالي 55000 شخص حول العالم كل عام، معظمهم في آسيا وأفريقيا. في الولايات المتحدة، يموت شخص واحد أو شخصين سنوياً بسبب داء الكلب، حسب مركز السيطرة على الأمراض. تنتج معظم الوفيات عن عضة من كلب أليف مصاب، على الرغم من أن الحيوانات البرية يمكن أن تحمل داء الكلب أيضاً.

** الإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية، هو الفيروس المسبب لمرض الإيدز، يُعزى إلى نوع من الشمبانزي في وسط أفريقيا. من المرجح أن الفيروس انتقل إلى البشر أثناء صيد هذه الحيوانات من أجل اللحوم، بعد تعرضهم لدمائها المصابة بالفيروس. بمجرد تعرضهم للفيروس، تحور الفيروس إلى فيروس نقص المناعة البشرية. وتشير بعض الدراسات إلى أن الفيروس ربما يكون انتقل إلى البشر منذ القرن التاسع عشر.

فيروس نقص المناعة البشرية يدمر جهاز المناعة، ويفتح الباب لمجموعة من الالتهابات القاتلة أو السرطانات. في عام 2018، توفي 770 ألف شخص لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وأصيب 1.7 مليون شخص بالفيروس في ذلك العام. في نهاية عام 2018، كان 37.9 مليون شخصاً مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. يقع ثلثا حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بعض البلدان في أفريقيا.

يمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص من خلال تبادل السوائل الجسدية (من شخص مصاب)، بما في ذلك الدم وحليب الثدي والمني والإفرازات المهبلية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأمهات يمكنهن نقل الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة أثناء الولادة.

** داء الكيسات

يمكن أن يصاب الأشخاص بالتهاب المثانة بعد ابتلاع الماء أو الطعام الذي يحتوي على بيض الدودة الشريطية الطفيلية التي تسمى Taenia solium. ثم تتسلل هذه اليرقات إلى أنسجة العضلات والدماغ، حيث تشكل الخراجات. يمكن للبشر أيضاً أن يلتقطوا الطفيلي إذا تناولوا لحم الخنزير النيء أو غير المطهو جيداً الذي يحتوي على هذه الأكياس، والتي تلتصق بعد ذلك ببطانة الأمعاء الدقيقة؛ على مدى شهرين تقريباً، تتطور تلك الأكياس إلى ديدان شريطية بالغة.

يحدث أخطر شكل من أشكال المرض عندما تدخل الكيسات إلى الدماغ، وتسمى داء الكيسات العصبية. يمكن أن تشمل الأعراض الصداع والنوبات والارتباك وتورم الدماغ وصعوبة التوازن وحتى السكتة الدماغية والموت. يتم الإبلاغ عن حوالي 1000 حالة في الولايات المتحدة كل عام، وفقاً للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

** الإيبولا

يُعد مرض فيروس الإيبولا، الذي تسببه إحدى سلالات فيروس إيبولا الخمسة، تهديداً واسع النطاق في وسط أفريقيا. وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المرض ربما انتشر إلى البشر من الخفافيش المصابة. تم التعرف عليه لأول مرة في عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا في ما يسمى الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية. يمكن أن يصاب الناس بأربعة سلالات من الفيروس من خلال ملامسة الدم المصاب أو سوائل الجسم من حيوان يحمل الفيروس. يمكن لهذا الشخص بعد ذلك نشر الفيروس للآخرين من خلال الاتصال الوثيق.

تشمل الأعراض، ظهور مفاجئ للحمى وضعف شديد وألم عضلي وصداع والتهاب في الحلق، وغالباً ما يتبع ذلك القيء والإسهال والطفح الجلدي وضعف وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات النزيف الداخلي والخارجي. يبلغ متوسط معدل الوفيات لهذا الفيروس 50 ٪ وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

** مرض لايم

ينتقل المرض عبر حشرات القراد التي تنقل البكتريا للبشر. تشمل الأعراض عادةً الحمى والصداع والتعب والطفح الجلدي. في حالة ترك المصاب دون علاج، يمكن أن ينتشر إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي. ولكن عندما يتم اكتشافه مبكراً بما فيه الكفاية، فإن بضعة أسابيع من المضادات الحيوية يمكن أن تتخلص بنجاح من البكتيريا.

في كل عام، يتم الإبلاغ عن حوالي 30،000 حالة من مرض لايم، لدى أقسام الصحة الحكومية إلى مركز السيطرة على الأمراض.

من المعروف بأن الحيوانات عادة ما تنقل الكثير من الأمراض إلى البشر، إلا أن بعض هذه الأمراض قد يكون قاتلاً وقد يتحول إلى وباء يهدد حياة الكثيرين.

وتسمى الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، الأمراض الحيوانية المنشأ. هنالك أكثر من ستة عشر مرضاً يمكن أن يلتقها الإنسان مباشرة عبر ملامسة الحيوان، وسنركز في هذا المقال على أهمها، حسبما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

** فيروس كورونا المستجد

تم تحديد فيروس كورونا الجديد الذي لأول مرة في نهاية ديسمبر 2019 في ووهان، الصين، حيث يشتبه المسؤولون في أن المصدر مرتبط بطريقة أو بأخرى بسوق المأكولات البحرية هناك. تشير التحليلات الجينية للفيروس إلى أنه نشأ في الخفافيش. ومع ذلك، لأنه لم يتم بيع أي خفافيش في سوق المأكولات البحرية في مركز تفشي المرض، يعتقد العلماء أن حيواناً لم يتم التعرف عليه حتى الآن كان بمثابة وسيط في نقل الفيروس التاجي إلى البشر. يمكن أن يكون هذا الحيوان “الوسيط” هو حيوان البانغولين، وهو حيوان ثديي مهدد بالانقراض. ومع ذلك، لا تتطابق الفيروسات التي تم العثور عليها في العينات المأخوذة من حيوانات البانغولين التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني، مع فيروس كورونا الجديد.

** الأنفلونزا الإسبانية

اجتاحت جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 العالم في غضون أشهر، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 50 مليون شخص.

الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلث الكرة الأرضية انتقل من طائر. تم تحديد الفيروس لأول مرة في الولايات المتحدة من قبل أفراد عسكريين في ربيع عام 1918، قتل الفيروس ما يقدر بـ 675000 أمريكي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعلى عكس بعض سلالات الإنفلونزا التي تقتل كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، فإن سلالة عام 1918 أصابت الشباب بشكل أكبر، حيث بدا أن كبار السن لديهم بعض الحصانة المتراكمة من الفيروس. في عام واحد، انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار 12 عاماً.

** انفلونزا الخنازير

قتل الفيروس بين 151،700 و 575،400 شخص في جميع أنحاء العالم، بحسب تقديرات مركز السيطرة على الأمراض. يبدو أن هذا الفيروس قد نشأ في قطعان الخنازير. يسبب فيروس إنفلونزا الخنازير تلوثاً في رئتي الخنزير وينتقل إلى البشر، ويمكن أن ينتشر فينتقل من شخص إلى آخر. تشمل أعراض إنفلونزا الخنازير السعال وآلام في الحنجرة وإرهاق وصداع.

** الطاعون

تفشى في القرن الرابع عشر وانتشر في الكثير من البلدان. تراكمت الجثث في الشوارع من أوروبا إلى مصر وعبر آسيا. توفي حوالي 75 مليون شخص، في الوقت الذي كان عدد سكان العالم حوالي 360 مليون شخص فقط.

الطاعون هو مرض بكتيري تسببه اليرسينيا الطاعونية. يتم حملها بواسطة القوارض وحتى القطط، وتتنقل إلى البشر من خلال لدغات البراغيث المصابة (غالباً براغيث الفئران). يصبح المرض أكثر فتكاً عندما ينتقل بين الناس، كما حدث في القرن الرابع عشر. تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والضعف وتضخم الغدد الليمفاوية. حتى اليوم، إذا لم يتم علاجه، يكون المرض مميتاً.

** الأمراض الناتجة عن اللدغات

سبب مجموعة من الأمراض الحيوانية المنشأ لدغات الحيوانات، وأهمها لدغات البعوض التي تسبب الملاريا، والتي يسببها طفيلي وينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض المصابة. أصابت ما يقدر بنحو 228 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2018 ، مع 405000 حالة وفاة، معظمها لدى الأطفال في أفريقيا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

كما أن البعوض يمكن أن يتسبب بحمى الضنك التي تصيب حوالي 400 مليون شخص سنوياً، وتبلغ الوفيات الناجمة عنه 22000 شخصاً، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

** الأمراض التي تنتقل من الحيوانات الأليفة

يقتل داء الكلب حوالي 55000 شخص حول العالم كل عام، معظمهم في آسيا وأفريقيا. في الولايات المتحدة، يموت شخص واحد أو شخصين سنوياً بسبب داء الكلب، حسب مركز السيطرة على الأمراض. تنتج معظم الوفيات عن عضة من كلب أليف مصاب، على الرغم من أن الحيوانات البرية يمكن أن تحمل داء الكلب أيضاً.

** الإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية، هو الفيروس المسبب لمرض الإيدز، يُعزى إلى نوع من الشمبانزي في وسط أفريقيا. من المرجح أن الفيروس انتقل إلى البشر أثناء صيد هذه الحيوانات من أجل اللحوم، بعد تعرضهم لدمائها المصابة بالفيروس. بمجرد تعرضهم للفيروس، تحور الفيروس إلى فيروس نقص المناعة البشرية. وتشير بعض الدراسات إلى أن الفيروس ربما يكون انتقل إلى البشر منذ القرن التاسع عشر.

فيروس نقص المناعة البشرية يدمر جهاز المناعة، ويفتح الباب لمجموعة من الالتهابات القاتلة أو السرطانات. في عام 2018، توفي 770 ألف شخص لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، وأصيب 1.7 مليون شخص بالفيروس في ذلك العام. في نهاية عام 2018، كان 37.9 مليون شخصاً مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. يقع ثلثا حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في بعض البلدان في أفريقيا.

يمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص من خلال تبادل السوائل الجسدية (من شخص مصاب)، بما في ذلك الدم وحليب الثدي والمني والإفرازات المهبلية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الأمهات يمكنهن نقل الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة أثناء الولادة.

** داء الكيسات

يمكن أن يصاب الأشخاص بالتهاب المثانة بعد ابتلاع الماء أو الطعام الذي يحتوي على بيض الدودة الشريطية الطفيلية التي تسمى Taenia solium. ثم تتسلل هذه اليرقات إلى أنسجة العضلات والدماغ، حيث تشكل الخراجات. يمكن للبشر أيضاً أن يلتقطوا الطفيلي إذا تناولوا لحم الخنزير النيء أو غير المطهو جيداً الذي يحتوي على هذه الأكياس، والتي تلتصق بعد ذلك ببطانة الأمعاء الدقيقة؛ على مدى شهرين تقريباً، تتطور تلك الأكياس إلى ديدان شريطية بالغة.

يحدث أخطر شكل من أشكال المرض عندما تدخل الكيسات إلى الدماغ، وتسمى داء الكيسات العصبية. يمكن أن تشمل الأعراض الصداع والنوبات والارتباك وتورم الدماغ وصعوبة التوازن وحتى السكتة الدماغية والموت. يتم الإبلاغ عن حوالي 1000 حالة في الولايات المتحدة كل عام، وفقاً للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة.

** الإيبولا

يُعد مرض فيروس الإيبولا، الذي تسببه إحدى سلالات فيروس إيبولا الخمسة، تهديداً واسع النطاق في وسط أفريقيا. وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المرض ربما انتشر إلى البشر من الخفافيش المصابة. تم التعرف عليه لأول مرة في عام 1976 بالقرب من نهر إيبولا في ما يسمى الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية. يمكن أن يصاب الناس بأربعة سلالات من الفيروس من خلال ملامسة الدم المصاب أو سوائل الجسم من حيوان يحمل الفيروس. يمكن لهذا الشخص بعد ذلك نشر الفيروس للآخرين من خلال الاتصال الوثيق.

تشمل الأعراض، ظهور مفاجئ للحمى وضعف شديد وألم عضلي وصداع والتهاب في الحلق، وغالباً ما يتبع ذلك القيء والإسهال والطفح الجلدي وضعف وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات النزيف الداخلي والخارجي. يبلغ متوسط معدل الوفيات لهذا الفيروس 50 ٪ وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

** مرض لايم

ينتقل المرض عبر حشرات القراد التي تنقل البكتريا للبشر. تشمل الأعراض عادةً الحمى والصداع والتعب والطفح الجلدي. في حالة ترك المصاب دون علاج، يمكن أن ينتشر إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي. ولكن عندما يتم اكتشافه مبكراً بما فيه الكفاية، فإن بضعة أسابيع من المضادات الحيوية يمكن أن تتخلص بنجاح من البكتيريا.

في كل عام، يتم الإبلاغ عن حوالي 30،000 حالة من مرض لايم، لدى أقسام الصحة الحكومية إلى مركز السيطرة على الأمراض.