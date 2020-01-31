أمرابط ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي تعاقده مع المغربي سفيان أمرابط، قادما من صفوف هيلاس فيرونا الإيطالي.

ونشر فيورنتينا، الجمعة، بيانا رسميا أكد فيه تعاقده مع مع أمرابط (23 عاما)، على أن ينضم لاعب الوسط المدافع للفيولا بداية من الصيف المقبل، وأن يبقى مع فيرونا لنهاية الموسم معارا.

يذكر أن سفيان هو الشقيق الأصغر لنور الدين أمرابط، نجم هجوم النصر السعودي ومنتخب المغرب.

ويملك سفيان أمرابط، المولود في هولندا، مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب لعدة أندية هي أوتريخت وفينوورد الهولنديين، وكلوب بروج البلجيكي، بجانب هيلاس فيرونا.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك اللاعب المغربي الشاب في 19 مباراة مع فيرونا بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا ولم يسجل.

وعلى المستوى الدولي خاض “أمرابط الصغير” 8 مباريات مع منتخب المغرب، لم يسجل خلالها أهدافا.